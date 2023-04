FC Nantes - Mercato : un remplaçant veut plus de temps de jeu, son avenir en suspens ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les places sont devenues chères au FC Nantes, Marcus Coco le sait mieux que quiconque. Cette saison, le Canari compte 28 apparitions pour seulement 6 titularisations (1 but) toutes compétitions confondues. Forcément, cette situation le frustre et il ne s’en cache plus.

« La saison prochaine, je vais essayer de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Ce sera ma priorité, a-t-il déclaré sur le site officiel de la LFP. Une carrière se construit aussi sur la confiance et ça passe par le temps de jeu. Je vais avoir 27 ans en juin. Ça passe super vite et il ne faut pas se dire qu’on a le temps. Il faut tout faire pour agir au moment présent et ne pas laisser passer le train. »

Coco sait sans doute qu’il paye aux yeux d’Antoine Kombouaré son profil de joueur polyvalent : à l’origine ailier gauche, il arrive parfois de voir évoluer le joueur du FC Nantes comme latéral gauche. L’équation n’est pas simple ni pour lui, ni pour le technicien kanak.