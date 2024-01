FC Nantes Mercato : un rival de Ligue 1 torpille la piste Akieme

Le FC Nantes et le Stade de Reims vont en découdre dimanche lors de la 19e journée de L1 (15h). Et la rivalité entre les deux clubs pourrait trouver un prolongement au-delà du stade Auguste-Delaune, sur le terrain du mercato. Lancés sur la piste Sergio Akieme en plan C de Massadio Haïdara, les Canaris devront en effet écarter le club marnais de leur course.

Selon Fabrizio Romano, celui-ci a envoyé une offre concrète à Almería pour leur latéral gauche de 26 ans. La première proposition n'est toujours pas proche du prix demandé par la formation espagnole mais les discussions se poursuivraient entre les deux parties.

🚨🔴 EXCL: Stade Reims have sent formal bid to Almería to sign Sergio Akieme.



First proposal still not close to asking price — but talks took place for Spanish left back to join French side. pic.twitter.com/mPY193FZRY