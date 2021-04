FC Nantes - Mercato : un sérieux obstacle éloigne Lafont de l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C'est sans doute l'un des dossiers chauds du mercato marseillais. Celui du gardien de but, qui sera susceptible de devenir la doublure de Steve Mandanda, la saison prochaine, pour ensuite s'installer dans les buts phocéens. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance : celui d'Alban Lafont, le gardien de la Fiorentina prêté cette saison au FC Nantes. Sans que l'on imagine, vraiment, ce jeune joueur accepter d'être remplaçant une saison entière.

Plus récemment, via une information du média allemand Sport1, on a appris que Pablo Longoria, le président de l'OM, suivait de près Alexander Nubel, l'actuelle doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. L'agent de Nubel, un certain Stefan Backs, s’est confié à Kicker et confirme une tendance : le gardien espère assez rapidement du temps de jeu et devrait quitter la Bavière. "Nous continuons de nous pencher sur la question du prêt d’Alex. Il a besoin de jouer régulièrement, quelques matchs ne suffisent pas."

Une option, donc, pour espérer le recruter dans les prochaines semaines.