FC Nantes - Mercato : un taulier de Kombouaré prêt à jeter l’éponge ?

La situation se tend de plus en plus au FC Nantes. Après Ludovic Blas en début de semaine, les supporters ont du mal à digérer les dernières sorties d’Alban Lafont. Ils accusent ces deuxs derniers de vouloir se placer en vue du mercato. Pourtant, le gardien des Canaris est montré crescendo depuis le début de la saison (tout comme d'ailleurs le milieu offensif).

Au point d’être convoité par l’OM ? C’est la tendance qui prévaut depuis quelque temps pour l’après Steve Mandanda. En attendant, les supporters craignent que Lafont ait décroché de la fin de saison et s’en inquiètent avant le sprint final.

« Lafont il veut absolument se barrer, ciao »

« Un de plus qui se bat les co***** du maintien du FC Nantes, gronde Emmanuel Merceron sur Twitter. Je préfère récupérer Olliero à Nantes pour la L2 ou doublure L1. Lafont il veut absolument se barrer, ciao. » « Blas, Lafont... on sent que l’été arrive, le mercato aussi », enchaîne en ironisant Maxime Thomas.