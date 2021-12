FC Nantes - Mercato : un taulier du LOSC éloigne Blas de Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Jocelyn Gourvennec l'a annoncé lors d'une conférence de presse récemment : si Jonathan Ikoné venait à être transféré cet hiver à la Fiorentina, il serait remplacé. Selon L'Equipe, l'entraîneur du LOSC aurait déjà ciblé le remplaçant idéal. Il évolue au FC Nantes, se nomme Ludovic Blas et est bien connu de Gourvennec, qui l'a eu sous ses ordres à Guingamp, en 2015-16 puis en 2018-19.

En feu depuis le début de la saison puisqu'il a inscrit 7 buts et offert une passe décisive, le milieu offensif de 23 ans risque cependant d'être dur à exfiltré de Loire-Atlantique. En effet, Waldemar Kita réclamerait une vingtaine de millions d'euros pour son meilleur joueur offensif. Sans compter que José Fonte a encouragé les dirigeants du LOSC à conserver Ikoné cet hiver.

« On a cultivé une certaine exigence depuis quatre saisons. Le LOSC, c'est jouer les uns pour les autres, se battre pour bien défendre. On commence à retrouver cet engagement commun. Dans ce cadre, j'aimerais que Jonathan Ikoné continue avec nous, a-t-il réagi dans le quotidien sportif. Ce sera sa décision et celle du club. J'espère seulement que nous serons encore plus compétitifs en janvier. On veut bien figurer en Ligue des champions, continuer notre remontée au classement de L1 (le LOSC est 11e, à 6 points du podium). Et gagner la Coupe de France. »