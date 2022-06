FC Nantes - Mercato : un traître du Stade Rennais attiré par Blas à Nantes ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Franck Kita se démène en coulisses pour offrir un mercato intense au FC Nantes. Voilà la récente confidence de David Phelippeau qui pourrait rassurer les supporters des Canaris au sujet du recrutement. Pour l’instant, c’est le calme plat en raison notamment du fait que le FC Nantes attende d’avancer dans sa préparation et d’en savoir plus sur les attentes d’autres clubs (Bordeaux ?). Un nom a néanmoins surgi ce week-end : James Léa-Siliki (26 ans).

De retour au Stade Rennais après un prêt d’un an à Middlesbrough, le milieu international camerounais devrait être laissé libre par le club breton, à un an de la fin de son contrat. Et il ambitionne de trouver un nouveau challenge intéressant. « Maintenant, je suis très revanchard, j’ai envie de montrer à nouveau le joueur que je suis. En France ? C’est là où l’on me connaît le mieux. Donc oui, retrouver un projet en France serait très intéressant », a-t-il affirmé dans L’Équipe.

La piste Léa-Siliki n’en est pas une à proprement parler mais certains supporters du FC Nantes s’imaginent bien récupérer un joueur... très proche de Ludovic Blas. Blasinho, suiveur assidu de la Maison Jaune, a ainsi rappelé que le Rennais avait même célébré la Coupe de France avec le Canari à la Beaujoire ! Preuve que la rivalité historique entre le SRFC et le FCN n’a pas vraiment l’air de le déranger...

James Léa Siliki 🇨🇲 (milieu relayeur, 26 ans, SRFC) devrait être laissé libre avec un pourcentage à la revente pour le Stade Rennais à 1 an de la fin de son contrat (info @lequipe). Très bon ami de Blas, une bonne idée pour le #FCNantes ? #Mercato pic.twitter.com/R3LlIn0s2z — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) June 24, 2022

Pour résumer Si le mercato du FC Nantes tarde à démarrer cet été, malgré le travail intensif de Franck Kita en coulisses, un joueur sur lequel ne compte plus le Stade Rennais pourrait-il être intéressé par une relance chez les Canaris ?

