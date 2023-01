FC Nantes - Mercato : un vieux cauchemar de l’OM éloigné de l’ASSE, du PSG et des Girondins !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Christophe Robert a donné de ses nouvelles. À 58 ans, celui qui fut condamné le 15 mai 1995 à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende dans la rocambolesque affaire VA-OM, vit désormais en Gironde où il cultive l’art du vin. L’ancien milieu du FC Nantes, passé ensuite à l’ASSE (1998-1999), a notamment révélé avoir refusé les Verts d!dès son plus jeune âge en raison du choix de son père de rejoindre les Canaris de Jean-Claude Suaudeau. Et ce n'est pas tout...

Robert aurait pu signer à l'ASSE, Paris et Bordeaux

« À 15 ans, Saint-Étienne a mis beaucoup d’argent sur la table pour me recruter mais mon père a voulu que je rejoigne le FC Nantes, où il y avait “Coco”, le meilleur formateur, a-t-il dévoilé dans L’Équipe. À 18 ans, je devais signer à la Juventus. Mais un club ne pouvait alors aligner que deux étrangers. J’aurais aussi dû signer sept ou huit fois au PSG du président Francis Borelli, qui a toujours été d’une grande classe, mais aussi à Bordeaux. Je n’avais pas d’agent, j’ai toujours respecté mes contrats et je ne jouais pas pour le fric. C’est d’ailleurs à partir du moment où j’ai commencé à rentrer dans ce système que j’ai perdu mes repères et fait une connerie. »

Pour résumer Désormais titulaire d'un diplôme d'oenologie viticulture, l’ancien Nantais et Stéphanois Christophe Robert (58 ans) a rangé ses crampons depuis bien longtemps après avoir été impliqué dans l’affaire de corruption VA-OM.

