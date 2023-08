FC Nantes – Mercato : une alternative à Touré (OM) ouverte en Liga ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Toujours en quête du remplaçant d’Andrei Girotto, le FC Nantes a accéléré la manœuvre après l’échec de la piste Chidozie Awaziem (Boavista). En effet, comme révélé par L’Equipe, les Canaris ont pris des renseignements pour Isaak Touré (OM, 20 ans) mais il ne s’agit pas de la seule option étudiée.

Eray Cömert est visé en défense

Ouest-France confirme ce mercredi les informations de la presse espagnole selon lesquelles Eray Cömert (FC Valence, 25 ans) serait une piste sérieuse et qu’un prêt est même déjà à l’étude pour récupérer l’international helvète (12 capes).

Bien que de gabarit moyen pour un central (1m83), Cömert est parvenu à faire son trou au FC Bâle avant d’atterrir à Valence en février 2022. Quinze mois plus tard et 34 rencontres jouées avec le club Che, le défenseur suisse n’entre plus dans les plans de son entraîneur Ruben Baraja et se retrouve sur le marché. Une aubaine pour Nantes ?

