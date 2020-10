FC Nantes – Mercato : une douche froide se dessine, Mogi Bayat pointé du doigt en interne ?

Avec les arrivées de Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto, le FC Nantes s'était montré plutôt malin pour la première partie de son Mercato, avec une capacité d'anticipation intéressante. Seulement, plus de trois mois après, les Canaris n'ont pas bougé d'une oreille supplémentaire.

Et cela devrait être la tendance jusqu'à la fin du Mercato. L'insider Emmanuel Merceron, toujours bien informé sur les coulisses du FC Nantes, annonce ce dimanche que la tendance serait à des dernières heures sans mouvement chez les Canaris. Le buteur tant attendu depuis plusieurs mois ne devrait donc pas arriver, tout comme le latéral permettant d’étoffer l'effectif.

Il se murmure de + en + au club que rien ne se passera demain niveau mercato. J'ai quand même personnellement beaucoup de mal à croire ça. #FCNantes #DeadlineDay — Emmanuel Merceron ?￰゚ヌᄋ?￰゚マᄏ‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) October 4, 2020

Aucune vente prévue, Mogi Bayat visé ?

Mais ce n'est pas tout puisque ce constat est aussi valable pour les départs. Or, pour plusieurs éléments (Coulibaly, Touré, Moutoussamy...), un départ était plus que recommandé. Voilà pourquoi, toujours d'après Emmanuel Merceron, un certain Mogi Bayat aurait suscité l'agacement en interne. Le directeur sportif officieux n'a pas réussi à trouver de point de chute pour les indésirables, et les reproches n'auraient donc pas tardé...