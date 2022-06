FC Nantes – Mercato : une ex piste de Mogi Bayat envoyé à Toulouse ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L'information n'avait pas spécialement fuitée à l'époque mais, si l'on en croit Le7tv, le FC Nantes était passé tout proche de signer Reda Jaadi (Wydad Casablanca, 27 ans) à l'été 2021. Une piste poussée à Kita par son directeur sportif officieux Mogi Bayat, lequel connaissait ce milieu de terrain depuis ses débuts au Standard de Liège.

Finalement, le FC Nantes et le Wydad AC n'étaient pas parvenus à s'entendre et le natif de Bruxelles était resté une saison de plus en D1 marocaine (21 matchs, 2 buts, 2 passes décisives). D'après le média marocain, c'est aujourd'hui un autre club de Ligue 1 qui serait très intéressé par Reda Jaadi : le Toulouse FC.

Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, Reda Jaadi a récemment émis le souhait de revenir en Europe cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international marocain (1 cape) est valorisé à seulement 300 000€ par le site de cotation Transfermarkt.

Alexandre Corboz

Rédacteur