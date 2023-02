FC Nantes - Mercato : une faute professionnelle retombe sur Blas

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Les cadres du FC Nantes de la saison dernière ne sont plus nécessairement les mêmes qu'au cours de l’actuel exercice. Hier, on vous parlait ainsi de la transparence de Pedro Chirivella au milieu de terrain, où il semble payer le manque d’impact de Moussa Sissoko à ses côtés. Sur le front de l’attaque des Canaris, on peut ajouter Ludovic Blas.

Aérien en 2021-2022, le milieu offensif du FC Nantes ne laisse plus cette même impression de facilité pour déchirer les défenses adverses. La faute à un repositionnement sur le côté droit, où il performe moins et où il se trouve déporté par le non recrutement d’un ailier gauche au mercato.

« Il fallait saisir l'opportunité Delort, c'est clair, mais ne pas avoir fait d'ailier gaucher, c'est pas loin de la faute professionnelle chez les recruteurs du FC Nantes, analyse l'insider Emmanuel Merceron. Cette énorme boulette fait que tu dois faire jouer Blas à droite, poste où il enchaîne les non matches. »