FC Nantes - Mercato : une forte concurrence débarque pour Mauro Mendez

Alors que le mercato estival du FC Nantes est bien calme et qu'aucune recrue n'est encore arrivée, il pourrait bien prendre un coup de fouet dans les prochaines heures. Dimanche, El País a fait savoir que le FC Nantes était intéressé par l'attaquant du Montevideo Wanderers, Mauro Mendez.

Les négociations entre les deux clubs seraient en cours et il y aurait de l'optimisme du côté des Canaris pour que l'arrivée de cet Uruguayen de 23 ans se fasse dans les prochaines heures. RMC Sport en dit un peu plus sur ce dossier brûlant et indique que Mendez est également dans le viseur d'autres clubs, notamment en Argentine (San Lorenzo de Almagro, Unión de Santa Fe) et au Mexique.

Des offres ont été formulées mais jugées insatisfaisantes, ce qui en dit long sur ce que devra débourser le FC Nantes pour s’offrir ses services cet été. Cette saison, Méndez a inscrit 13 buts en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Pour résumer Sur les tablettes du FC Nantes en ce début de mercato estival, Mauro Mendez (Montevideo Wanderers, 23 ans) figure également dans les petits papiers d’autres formations sud-américaines aux dents longues. Avis aux amateurs.

Bastien Aubert

Rédacteur

