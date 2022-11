FC Nantes - Mercato : une légende de l'OL a recalé les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Comptant de le cercle très fermé des joueurs ayant remporté sept titres de Champion de France de Ligue 1, Sidney Govou aurait pu avoir une toute autre carrière. En effet, avant de rejoindre l'OL en provenance du Puy-en-Velay à 18 ans, l'ancien international tricolore a fait des essais … au FC Nantes.

La confidence de Sidney Govou sur son essai au FC Nantes

Un épisode qu'il raconte aujourd'hui dans sa biographie « Gagner ce n'est pas normal », paru en octobre aux éditions Les Passionnés de bouquins : « La détection se passe en août, pendant trois jours. Guy Hillion, le responsable du recrutement du centre de formation, me réceptionne. Nous sommes une bonne dizaine au départ, mais, au bout de quelques heures, la moitié d'entre nous s'en va déjà... Moi, je serais gardé jusqu'au bout avec la phrase rituelle : « On vous recontactera ». Dans ma tête, c'est toutefois plutôt clair : je ne souhaite pas y aller, car j'estime ne pas avoir le niveau. J'ai plein de choses plus importantes dans la tête, comme ma rentrée en terminale en septembre ».

Pourtant, le FC Nantes tente bel et bien de l'attirer mais Sidney Govou, qui dira oui plus tard à l'OL à l'intersaison 1997, est alors inflexible sur ses priorités : « Lorsque le FC Nantes rappelle, nous discutons en famille, mais tout le monde constate que c'est une cause perdue. La logique prévaut : je reste au Puy. Ça arrange tout le monde. Et ma mère de conclure : « Tu n'as pas fait toutes ces études pour changer maintenant et tout abandonner ». Pour être franc, ça m'arrange aussi : je reste avec les copains et je vais tout de même évoluer à un bon niveau avec Le Puy ». Qui sait ce que l'histoire aurait donné s'il avait dit oui aux Canaris...