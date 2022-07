FC Nantes - Mercato : une négligence des Kita met Kombouaré dans l'embarras

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Mercredi 29 juin, Antoine Kombouaré et Franck Kita ont donné une conférence de presse pour lancer la saison des Canaris. Il y a évidemment été question de la campagne de recrutement. Interrogé sur le sujet, l'entraîneur du FC Nantes a répondu : « J’aurais aimé avoir au moins un joueur. Il n’y a pas d’inquiétude, je fais confiance à la direction. On va travailler pour recruter et on sait que ça va arriver assez vite ».

Et le plus tôt sera le mieux car, comme l'a souligné l'insider Emmanuel Merceron, le FC Nantes a débuté sa préparation sans attaquant ! Randal Kolo Muani est parti libre à l'Eintracht Francfort, Jean-Kévin Augustin a été cédé à Bâle et Kalifa Coulibaly était en fin de contrat. Kombouaré n'a même pas jugé bon de convoquer les jeunes Affamah et Ndilu. Les Kita veulent prendre leur temps pour recruter. Pas sûr que ça réjouisse leur entraîneur...

Pour résumer Le FC Nantes d'Antoine Kombouaré a repris l'entraînement... sans attaquant après les départs de Randal Kolo Muani, Jean-Kévin Augustin et Kalifa Coulibaly. Mais la direction ne s'alarme pas et veut prendre son temps pour bien recruter.

