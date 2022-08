FC Nantes - Mercato : une nouvelle étape franchie pour l'arrivée de Kakuta (RC Lens)

Ca se précise pour l'arrivée de Gaël Kakuta à Nantes ! Dévoilé hier, l'intérêt des Canaris pour le meneur du jeu du RC Lens s'est matérialisé ce mardi par un accord contractuel entre les deux parties. Le média actu.fr explique qu'il ne reste désormais à la Maison Jaune qu'à se mettre d'accord avec les Sang et Or sur une indemnité de transfert. Celle-ci devrait être inférieure à 5 M€.

Tout à sa joie d'être revenu dans son club formateur il y a deux ans après avoir expliqué qu'il en était parti trop pour Chelsea alors qu'il n'était pas encore majeur, Kakuta souhaite quitter l'Artois car sa place de titulaire y est menacée par le jeune Da Costa. Nantes lui plairait d'autant plus que, sportivement, il disputerait l'Europa League et qu'au niveau privé, il se rapprocherait de sa famille, qui a déménagé en Vendée après un violent cambriolage dans le Nord...

