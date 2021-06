FC Nantes - Mercato : une nouvelle recrue estampillée Bayat a signé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Mogi Bayat a beau s’en défendre lors de chacune de ses sorties médiatiques, son étiquette sulfureuse lui colle à la peau. Et ne plait absolument pas aux supporters du FC Nantes. Le conseiller de Waldemar Kita au recrutement des Canaris le sait mais continue de travailler comme si de rien n’était.

En témoigne la signature récente de Rémy Descamps, arrivé tout droit de Charleroi et qui risque de générer quelques bouleversements en interne. De son côté, l’arrivée de Wylan Cyprien ne ressemble pas au fruit du travail de Bayat. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain du RC Lens (26 ans) se rapproche du prototype même de la recrue frappée de son sceau, visée sur le court terme après avoir traversé une saison quasi blanche.

« Un joueur Kita compatible de plus. Indifférence sur son arrivée, a ainsi résumé Emmanuel Merceron. Deux titularisations en 2020-2021, on est en plein dans le projet Bayat/Kita. » Cyprien aura-t-il désormais plus de chances que Renaud Emond, Anthony Limbombe encore Kalifa Coulibaly, arrivés avant lui au FC Nantes ?

2 titularisations en 2020-2021, on est en plein dans le projet Bayat/Kita. #FCNantes https://t.co/uopfNOpM0F — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 24, 2021