FC Nantes - Mercato : une deuxième offre est partie pour Augusto, la réponse est déjà tombée !

En difficulté sur plusieurs dossiers lors de ce mercato, notamment pour remplacer Ludovic Blas, le FC Nantes a par ailleurs jeté son dévolu sur Douglas Augusto, milieu de terrain du PAOK Salonique. Ces derniers jours, les Canaris ont formulé une première offre à hauteur de 3,5 millions d'euros + bonus, logiquement refusée par le club grec. Mais ce mardi, la proposition a été revue à la hausse selon le journaliste local Giannis Chorianopoulos.

La direction nantaise aurait cette fois proposé 5 millions, un tarif toujours pas suffisant pour le PAOK alors que le joueur brésilien est évalué à 4,5 millions sur Transfermarkt. Selon la même source, Nantes pourrait convaincre son homologue en allongeant le chèque à 7 millions d'euros. Auteur de quatre buts et deux passes décisives en 29 matchs la saison passée, Douglas Augusto viendrait renforcer les postes dans l'entrejeu devant la défense.

❗️ FC Nantes made a new €5m. offer to PAOK for Douglas Augusto. Offer has been rejected. PAOK want 7m. ⚫️🟡@PAOK_FC @FCNantes#PAOK #PAOKFC #FCN #FCNantes #Nantes