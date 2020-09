FC Nantes - Mercato : une pépite snobée par Gourcuff veut déjà claquer la porte !

Le chantier s’annonce immense au FC Nantes. On ne parle pas ici de mercato mais bel et bien des relations entre Christian Gourcuff et les membres de la formation. À la rentrée, Stéphane Ziani avait ainsi tapé du poing sur la table pour que les deux parties soient plus proches.

Si le FC Nantes assure qu’il y a du mieux dans ce domaine, le coach des Canaris tarde à le formaliser sur le rectangle vert. Notamment avec le cas Thomas Basila. A 21 ans, le défenseur central commence à perdre patience et serait prêt à mettre les voiles d’ici à la fin du mercato lundi prochain.

Basila n’est pas contre l'idée de partir tout de suite

« En fin de contrat en juin et aligné en réserve ce week-end, il ne serait pas contre quitter Nantes tout de suite, assure le quotidien gratuit 20 Minutes. La direction aurait fait une offre de prolongation de contrat au défenseur central. Comme lors des derniers mercatos, des clubs pourraient se manifester à la fin pour lui. Utrecht (D1 hollandaise) serait à l’affût. » À sa décharge, Gourcuff peut compter sur une charnière Pallois-Girotto extrêmement performante, sans compter la recrue Jean-Charles Castelletto.