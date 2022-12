FC Nantes - Mercato : une piste alléchante encore ouverte à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Antoine Kombouaré n’est pas dupe. Présent sur le banc du FC Nantes depuis bientôt deux ans, le Kanak sait comment fonctionne le clan Kita au sujet des transferts et ne pense pas qu’il mettra la main à la poche pour recruter au mercato hivernal. « On travaille, on regarde à tous les postes. Mais, j’ai pour coutume de travailler déjà avec l’effectif que j’ai. Les solutions sont souvent à l’intérieur du groupe. J’ai aussi souvent appris que les mercatos d’hiver ne sont pas souvent une réussite car vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, a-t-il analysé la semaine dernière en conférence de presse. Je ne pense pas par ailleurs qu’on ait les moyens d’aller acheter un élément… Et les joueurs qui sont dans leur club et qui ont un temps de jeu, ils ne partent pas. Les mercatos d’hiver, je n’y crois pas par expérience. Ce sont souvent des paris. »

Sur le départ, Elis est estimé à 4 M€

Un pari pourrait-il être relancé à Bordeaux ? Dans les petits papiers du FC Nantes cet été, Alberth Elis (26 ans) ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Mieux, les Girondins pourraient chercher à s’en séparer pour recruter de leur côté en janvier ! « Deux joueurs peuvent être susceptibles de partir cet hiver : Elis et Fransergio, a affirmé Clément Carpentier, journaliste Radio France au site spécialisé Ma Ligue 2. Le club s’est surtout positionné sur des ailiers pour remplacer Elis s’il part. On voit bien aujourd’hui qu’au delà du fait qu’il n’a pas retrouvé son niveau de l’an passé, ce serait mieux que les chemins se séparent, et qu’une recrue apporte de la fraîcheur et soit à 100%. » À 26 ans, l'attaquant du FCGB est estimé à 4 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt.

Pour résumer Si Waldemar Kita ne donne pour l’instant pas au FC Nantes l’impression à Antoine Kombouaré de vouloir mettre la main à la poche pour recruter au mercato hivernal, une piste aux Girondins de Bordeaux pourrait s’ouvrir d’elle-même.

