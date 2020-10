FC Nantes - Mercato : une piste en attaque que l'on croyait enterrée revient au premier plan !

Plus que quatre jours pleins avant que le marché des transferts le plus bizarre de l'histoire ne referme ses portes. Et c'est peu dire que les amoureux du FC Nantes se rongent les ongles. Leur entraîneur, Christian Gourcuff, et leur président, Waldemar Kita, ont fait de l'arrivée d'un attaquant une priorité mais, pour le moment, ils ne voient rien venir. Pourtant, ce n'est pas faute de travailler sur des pistes, même certaines que l'on pensait plus d'actualité…

Suarez ou rien ?

Ce soir, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau annonce que "à quatre jours de la fin du mercato, le FCNantes cherche toujours un attaquant. La piste Luis Suarez de Watford (qu'on annonce à Grenade) est toujours suivie (dossier géré par Mogi Bayat). Rien ne dit qu'il y aura un joueur à coup sûr".

La bonne nouvelle, c'est donc que les Canaris continuent de suivre l'une des pistes les plus prometteuses de l'intersaison. La mauvaise, c'est que si le dossier Luis Suarez échoue, le FC Nantes pourrait continuer jusqu'en janvier avec le même compartiment offensif qui déraille depuis le début du championnat…