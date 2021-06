Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au FC Nantes, Mogi Bayat fait la pluie et le beau temps en matière de Mercato. On l'a encore vu il y a quelques jours avec la vente d'Imran Louza du côté de Watford. Dans le sens des arrivées, l'agent de joueur et directeur sportif officieux des Canaris travaille aussi à placer de nouveaux éléments dans la Cité des Ducs.

La piste Chris Bédia se confirme

Face aux départs possibles de Randal Kolo Muani ou de ses poulains Kalifa Coulibaly et Renaud Emond, Bayat a déjà un plan pour muscler l'attaque. En effet, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau confirme l'information révélée il y a quelques jours : Chris Bédia (prêté par Charleroi à Sochaux, 25 ans) intéresse bel et bien les Canaris.

Auteur de 9 buts en 35 matchs de Ligue 2 cette saison, le buteur ivoirien est bel et bien sur le marché... Lui qui arrive justement en fin de contrat en juin 2022 dans le club présidé par Mehdi Bayat, le frère de Mogi. Au moins, au FC Nantes, le business resterait en famille...