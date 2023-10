FC Nantes - Mercato : une porte de sortie déjà recherchée pour Marquinhos ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Laissé à disposition du Brésil afin qu’il dispute les Jeux panaméricains hors des dates internationales, Marquinhos (20 ans) sera absent un gros mois au FC Nantes. Une situation qui ne semble pas vraiment déranger les Canaris comme l’a fait savoir David Phelippeau (Ouest-France) dans le dernier podcast « Sans Contrôle ».

Arsenal ne le reprendra pas mais…

« Le club a décidé de le laisser partir aux jeux panaméricains en concertation avec le club prêteur Arsenal. Cela montre quand même la considération de l’entraîneur le concernant », a confié le spécialiste Mercato.

Pour Simon Reungoat (Hit-West), ce n’est d’ailleurs clairement pas anodin et cela traduit une véritable volonté de s’en séparer cet hiver : « Arsenal n’en veut plus, visiblement Nantes non plus. Je pense que si Nantes peut casser le prêt et le faire prêter ailleurs, pourquoi pas ? A Nantes, c’est bouché. Il n’y a qu’à voir le nombre d’ailiers qu’il y a au FC Nantes… »

PODCAST. FC Nantes : Le succès à Strasbourg et les « seconds couteaux » au menu de Sans Contrôle #FCNantes #Football #Sport @OuestFrance https://t.co/CkRkTWbSwV — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) October 10, 2023

