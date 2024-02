FC Nantes Mercato : une porte de sortie inespérée s’ouvre à Pierre-Gabriel

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Mis de côté par Jocelyn Gourvennec au FC Nantes, Ronaël Pierre-Gabriel (25 ans) n’a pas trouvé chaussure à son pied avant la fermeture du Mercato dans les principaux championnats européens. Malgré tout, il est encore possible que le latéral droit quitte les Canaris via un marché annexe… Et pas forcément la MLS comme évoqué il y a quelques jours.

Pierre-Gabriel se rapproche de l’Adana Demirspor

Selon Ouest-France, le FC Nantes négocie actuellement avec le club turc d’Adana Demirspor pour y envoyer Pierre-Gabriel sur un prêt de six mois. Une option qui pourrait convenir à l’ancien Stéphanois, utilisé à seulement six reprises cette saison.

Ce vendredi midi, en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a évoqué le dossier « RPG », ouvrant d’ailleurs la porte à cette option : « Pierre-Gabriel est avec nous. Il s’entraîne de manière normale. Je lui ai dit qu’il ne serait pas dans mes premiers choix. On le considère comme un de nos joueurs, mais il sait qu’il n’y aura pas beaucoup de fenêtres. Des marchés ne sont pas encore bouclés… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life