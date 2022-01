FC Nantes - Mercato : une porte de sortie s’ouvre, Limbombé fait encore sa diva !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En plus de Molla Wagué, FC Nantes ne retiendra pas un autre joueur de son effectif au mercato hivernal : Anthony Limbombe. À 27 ans et sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain belge n’entre plus dans les plans du staff du FC Nantes, d’après les informations de L’Équipe.

Cela n’est finalement pas très surprenant, l’intéressé n’ayant jamais convaincu grand monde depuis son arrivée à la Jonelière en août 2018. Malgré son temps de jeu quasi inexistant et son état d’esprit laissant à désirer, Limbombé aurait réussi à séduire un courtisan cet hiver ! Le deal semble toutefois mort-né...

« Zulte Waregem aimerait rapatrier Anthony Limbombé en Belgique, avance le compte MSV Foot. Seul hic, le Nantais ne veut pas couper la poire en deux (salaire). En plus d’être à côté de la plaque, il fait le grand jugador. Quand tu es mal entouré. Fin, c’est un tout pour ce cas-ci. »

