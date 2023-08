FC Nantes - Mercato : une porte de sortie se referme pour Pallois

La défense centrale du FC Nantes pourrait totalement changer de visage par rapport à la saison dernière. Andrei Girotto a pris la route de l'Arabie Saoudite et Nicolas Pallois pourrait également aller voir ailleurs. Même s'il a les faveurs de Pierre Aristouy lors de cette préparation (il était d'ailleurs titulaire contre Lorient ce soir), le joueur de 35 ans arrive dans sa dernière année de contrat, ce qui pourrait inciter ses dirigeants à le vendre histoire d'empocher un petit chèque. En outre, son salaire (estimé à un peu plus de 100.000€) pèserait lourd sur les finances du club.

L'ancien Bordelais a été annoncé dans le viseur du SC Bastia. Mais il ne prendra finalement pas la route de l'île de Beauté. En effet, le Sporting a jeté son dévolu sur le jeune Loup Diwan Gueho (19 ans), formé au PSG et qui jouait au Paris FC. Fin juin, la rumeur avait circulé que Nicolas Pallois ne voulait pas jouer en Ligue 2. Ceci explique peut-être cela...

En cas de départ de Pallois, le FC Nantes lorgnerait Ahmed Touba. International algérien mais né en France, ce défenseur central de 25 ans évolue à Basaksehir après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Belgique, terre de prédilection d'un certain Mogi Bayat... Sa valeur marchande est estimé à un peu plus de 3 M€. Il est lié au club turc jusqu'en 2025.

