FC Nantes - Mercato : une révélation de L1 vient hanter Kita et Bayat

FC Nantes : les transferts les plus chers

Le but de la victoire contre l'AS Monaco (1-0) lors de la 2e journée, une passe décisive à Lens (2-2) lors de la 4e, une autre réalisation et un autre caviar pour faire chuter le champion de France lillois (2-1) vendredi dernier : depuis le début de la saison, Terem Moffi est l'un des joueurs les plus décisifs de L1. Le Nigérian de 22 ans a permis au FC Lorient de décrocher 7 de ses 8 points. Presqu'un an après son arrivée en provenance de Courtrai, il s'affirme comme l'un des très bons attaquants du championnat.

Cette réussite n'est pas passée inaperçue à Nantes, où les supporters regrettent l'énième marché des transferts ratés du duo Kita-Bayat. L'insider Emmanuel Merceron fait d'ailleurs ce constat terrible : Moffi a coûté aussi cher aux Merlus (8 M€) que le duo Renaud Emond-Kalifa Coulibaly. Deux Canaris qui n'ont pas été décisifs depuis le début de la saison et qui peinent d'ailleurs à trouver du temps de jeu sous le commandement d'Antoine Kombouaré…

Rien de nouveau, mais achat par le #FCNantes de Renaud Emond + Kalifa Coulibaly = 8M€. Achat de de Terem Moffi par Lorient = 8M€. Voilà, bonne journée. 😢 — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 14, 2021