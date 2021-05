FC Nantes – Mercato : une vague de départs s'annonce... mais moins violente qu'à l'OL ou l'OM !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Comme ils en sont tenus par les règlements, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent se déterminer au plus tard au 30 avril sur l'avenir des jeunes joueurs en cursus de formation. Avec la crise économique et sanitaire, écrémage est assez violent cette année.

Si, dans des clubs comme l'OL ou l'OM, le dégraissage concerne plus d'une vingtaine de promesses, le FC Nantes est beaucoup plus mesuré. En effet, le journaliste de RMC Loïc Tanzi publie la liste des Canaris amenés à se trouver un nouveau club... Et il ne sont qu'une dizaine nés entre 2000 et 2005.

Akram Tsagué (ailier, 21 ans) et Adem Husejnovic (gardien, 21 ans) sont les seuls professionnels concernés. Rappelons que Thomas Basila et Batista Mendy, mis à l'écart par le club pour avoir refusé une prolongation, font aussi partie des partants à venir chez les Canaris.