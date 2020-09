FC Nantes - Mercato : une zone d’ombre tient la piste Lincoln en éveil

On n’arrête plus le FC Nantes ! Alors que Waldemar Kita a fait savoir hier à Téléfoot que le recrutement était entre les mains de Christian Gourcuff, les pistes se succèdent en attaque depuis quelques jours. Après avoir étudié le profil de Lincoln et de João Pedro, les Canaris étudient avec précision celui d’Antonio Colak.

Aucune offre n’aurait toutefois été formulée à son club de Rijeka, qui attendrait environ 4 millions d’euros pour le transférer au mercato. Le buteur croate de 26 ans est donc une piste parmi beaucoup d’autres, mais cela signifie-t-il que les antérieures sont mises de côté de manière définitive ?

Gourcuff aurait vraiment appelé Lincoln !

Ces derniers temps, on a bien compris que le dossier Lincoln semblait être parti en fumée en raison de la concurrence de l’ESTAC et surtout de l’intransigeance de Flamengo. Pourtant, l’attaquant brésilien de 19 ans semblait avoir vraiment flashé sur le FC Nantes. Surtout après avoir eu eu Gourcuff au bout du fil. Si le coach des Canaris a démenti cette information, David Phelippeau n’en démord pas : « le joueur l’a affirmé à deux reprises à des proches. » Et puisque Gourcuff est censé décider du recrutement...