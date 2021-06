FC Nantes : Mercato, vente... grosse annonce à venir des Kita ce jeudi ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’heure de la reprise a sonné au FC Nantes. À l'instar de plusieurs clubs de L1 avant eux, les Canaris reprennent le chemin d’entraînement aujourd’hui sous la houlette d’Antoine Kombouaré. L’occasion sans doute pour le Kanak de procéder à un premier état des lieux avant de lancer la préparation estivale suite à une saison stressante et à rallonge.

Des tests PCR seront notamment organisés pour évacuer toute tension autour du Covid-19, qui aura gangrené les rangs de la Jonelière ces derniers mois. Ensuite, il sera temps de parler à la presse. « Conférence de presse du DG Franck Kita jeudi puis présentation des deux premières recrues (Cyprien et Descamps) avec Antoine Kombouaré dans la foulée », a glissé hier sur Twitter David Phelippeau.

Devant cette annonce, les supporters du FC Nantes se sont émus de revoir Franck Kita reprendre le micro en public. Ce moment est toujours très attendu par les fans des Canaris et encore plus demain. On peut en effet d'ores et déjà imaginer que le directeur général du FCN évoquera l’avenir du club et le Collectif Nantais, dont le projet de rachat avance à grands pas.

