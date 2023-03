FC Nantes - Mercato : Waldemar Kita a encore sorti le chéquier !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Waldemar Kita a beau être à la tête du club qui a remporté la dernière Coupe de France, les supporters du FC Nantes le prennent toujours autant en grippe. La faute à une gestion et une image du club qu’il trouve calamiteuses depuis son arrivée il y a plus de quinze ans. Pourtant, l’homme d’affaires franco-polonais a toujours réussi à maintenir les finances du FC Nantes à flot. C'est même son credo. Et, ce, même en pleine tempête économique liée au Covid. Selon Actu Nantes, la saison 2021/2022 a même rempli les caisses du club !