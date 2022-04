FC Nantes – Mercato : Waldemar Kita annonce de grandes ambitions en cas d'Europe

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport lundi soir, Waldemar Kita a fait une annonce importante sur la suite de son aventure au FC Nantes. Déjà tourné vers la finale de Coupe de France du 7 mai, l'homme d'affaires franco-polonais a laissé entendre qu'un effort serait possible cet été en cas d'Europe.

Un espoir de garder certains joueurs annoncés partants ?

« Si on a la chance de jouer la coupe d’Europe, beaucoup de choses risquent de changer. Le challenge des joueurs s'ils venaient à jouer la Coupe d'Europe. On a un groupe qui est fantastique »

, a expliqué un Kita redevenu ambitieux pour la suite de son aventure à la tête des Canaris.

Dans l'émission « Sans Contrôle », les journalistes suiveurs du FCN ne se font toutefois pas de grandes illusions sur d'éventuels investissements sur des joueurs. Selon eux, cette déclaration porte davantage sur la volonté de garder certains indécis sur leur avenir comme Moses Simon plus que sur le recrutement de grands noms.

Mais toujours pas de directeur sportif au FCN...

Egalement lancé par Jérôme Rothen sur la possibilité d'une restructuration du club avec la nomination d'un vrai directeur sportif, Waldemar Kita s'est voulu catégorique sur ce point avec un grand « non » : « Un directeur sportif et un entraîneur ça peut marcher mais faut qu’ils soient souder ensemble. Qui recrute : un directeur sportif, un entraîneur, un président ? Aujourd'hui, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de directeurs sportifs... »

Alexandre Corboz

Rédacteur