FC Nantes - Mercato : Waldemar Kita fait une annonce sur l’avenir de Blas et la suite du mercato !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Lors d'un entretien, accordé au quotidien “L'Équipe“, le président du FC Nantes Waldemar Kita a fait le point sur la suite du mercato de son équipe et aussi sur le dossier Ludovic Blas.

L’avenir de Blas

« Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire pendant un mois et demi qu'un joueur est libre de partir et ensuite que non parce que le joueur, lui, s'imagine ailleurs. On n'est pas des girouettes et il faut respecter certaines choses. Moi, Blas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai fait venir de Guingamp, et on ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui, à quinze jours de la fin du mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il ne part pas. Moi, je veux qu'il reste. S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose. Je lui ai dit verbalement. »

Les postes à renforcer

« Un offensif, un milieu et peut-être un arrière droit. Mais attention, ce n'est pas moi qui fais l'équipe et qui décide ça tout seul. Je suis en coordination complète avec Antoine. On s'est mis d'accord. On verra ce qu'on arrive à faire. On ne peut pas non plus amener un joueur par la force. Antoine l'a dit, il voulait Hwang mais Hwang ne voulait pas venir, il voulait l'étranger. Quand un joueur ne veut pas, tu fais comment ? »

Sur les pistes Ganago et Kakuta

« Je préfère ne pas répondre. Quand on se met sur un joueur, il y a dix clubs qui viennent dessus. »