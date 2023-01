FC Nantes – Mercato : West Ham pourrait anéantir le dossier Delort

Andy Delort pousse depuis ces derniers jours pour rejoindre le FC Nantes ! L’attaquant du Gym a même séché l’entraînement des Aiglons ce mercredi matin. Pour libérer l’international algérien, l’OGC Nice attend de lui trouver un remplaçant. Les azuréens négocient actuellement avec Lorient pour signer Terem Moffi. Cependant, les discussions prennent du temps et buteur nigérian attise la convoitise d’autres clubs européens.

Selon les informations du journaliste, Alan Nixon, un club anglais pourrait mettre le bazar dans ce mercato, « West Ham est actuellement en pourparlers avec les représentants de Terem Moffi alors qu'ils tentent de battre l'OGC Nice dans la course à la signature du joueur de 23 ans. Les Hammers sont convaincus qu'ils peuvent conclure cet accord. Les frais sont considérés comme "pas un problème" », a-t-il expliqué sur Twitter. Un dossier risque de se compliquer si les rumeurs sont avérées.

West Ham are now in talks with the representatives of Terem Moffi as they try to beat OGC Nice to the signature of the 23 year old.



The Hammers are confident that they can get this deal done. Fee is considered 'not an issue' and Lorient will sell.



