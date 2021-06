FC Nantes - Mercato : Wylan Cyprien débarque chez les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L'ancien joueur du RC Lens et de l'OGC Nice quitte Parme, relégué en Série B (D2 italienne), et revient en France. Il s'est engagé en prêt pour une saison avec le FC Nantes. Comme évoqué plus tôt, ce prêt est assorti d'une option d'achat fixée à 8,5 M€.

Pour rappel, Wylan Cyprien avait été prêté toute la saison par le Gym à Parme avec une option d'achat automatique fixée à 7 M€. Option qui vient d'être levée pour qu'il rejoigne la Cité des Ducs. Il est encore sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2025.



▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️



Le @FCNantes et le @1913parmacalcio ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat du milieu de terrain @WylanCyprien, jusqu'à la fin de la saison 𝟚𝟘𝟚𝟙-𝟚𝟘𝟚𝟚.



Bon retour en @Ligue1UberEats 𝗪𝘆𝗹𝗮𝗻 👊 — FC Nantes (@FCNantes) June 24, 2021