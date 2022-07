FC Nantes : Mostafa Mohamed a une première exigence chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Joueur du FC Nantes depuis jeudi dernier, Mostafa Mohamed a effectué ses débuts avec les Canaris lors de la victoire ce samedi contre le FC Lorient (2-0) en match amical. L'attaquant égyptien, qui est arrivé au FCN sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Galatasaray, a disputé l'intégralité de la seconde période.

« C’est bien mais on est précautionneux avec lui parce qu’on ne sait pas trop où il en est. On sait qu’il a repris l’entraînement le 4 juillet, a analysé Antoine Kombouaré. On sent qu’il y a du potentiel. Maintenant, il faut qu’il travaille sur la durée avec les entraînements qui vont venir pour trouver des automatismes et des connexions avec ses partenaires. »

Si un attaquant supplémentaire pourrait encore poser ses valises au FC Nantes, Mohamed a déjà bien l’intention de rester en tête de la hiérarchie de son coach. « Si Mostafa Mohamed vient, il ne part pas pour être n°2 du poste », avait ainsi déjà glissé Emmanuel Merceron avant son arrivée.