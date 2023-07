FC Nantes : Mostafa Mohamed se lâche sur Delort et met un coup de pression à Mbappé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Mohamed fait son autocritique :

« Je suis très honoré de rester, d’appartenir à ce club. J’aspire à y réussir de belles choses. Je tiens à remercier le président, le directeur général, Franck Kita, et le coach (Pierre Aristouy). Je respecte les choix des coaches, leurs décisions, et j’ai peut-être eu mes torts également. C’était ma première année dans un pays, une culture, que je découvre. J’avais besoin d’un temps d’adaptation à l’environnement. Quand je suis arrivé, je ne sortais pas beaucoup de chez moi, sinon pour l’entraînement. La première fois que je suis sorti, un soir en hiver, il n’y avait personne en ville, j’étais très surpris. Depuis, j’ai appris à connaître la ville, je sors un peu plus et ma famille est très heureuse ici. »

Les éloges envers Andy Delort :

« C’est un grand joueur, un grand buteur, j’ai beaucoup de respect pour lui. Il a apporté des choses à l’équipe. On était ensemble, on tirait dans le même sens. Tout le monde pensait à l’intérêt du club, de l’équipe, il n’y avait pas d’ambiance malsaine. Je n’avais pas de crainte, son arrivée ne m’a pas perturbé (Delort a été transféré à Umm Salal au Qatar cet été). »

« Mon objectif de buts ? Vingt ! »

Objectif 20 buts en Ligue 1 !

« J’ai l’intention de tout faire pour être un titulaire indiscutable. Mes performances n’ont pas toujours été à la hauteur quand j’ai été titularisé. On était aussi trois attaquants pour un poste, les choix du coach étaient parfois difficiles mais mon objectif est de m’entraîner plus, de travailler plus pour gagner ma place, c’est le contrat que j’ai passé avec moi-même. Mon objectif de buts ? Vingt ! »

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du jeudi 20 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/ExeJfCOVDH pic.twitter.com/cnTFI0IUdF — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 20, 2023

Podcast Men's Up Life