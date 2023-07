FC Nantes, OGC Nice, LOSC - Mercato : Simon a pris une décision forte pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce dimanche, le journaliste Ignazio Genuardi a annoncé que l'OGC Nice pourrait prochainement faire une offre d'environ 5 millions d'euros pour recruter l'ailier gauche du FC Nantes, Moses Simon, cet été.

Simon veut rester en France

Mais Ignazio Genuardi croit également savoir que l'international nigérian aux 58 sélections, suivi aussi par le LOSC et des clubs exotiques, voudrait rester en France la saison prochaine. Et ce pour des raisons familiales. Ce qui rapproche encore plus Moses Simon d'un départ à Nice ou à Lille cet été.

