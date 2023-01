FC Nantes, OGC Nice - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Delort !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Un étrange jeu de chaises musicales. Connu désormais de tous. Andy Delort, l'attaquant de l'OGC Nice, attend désespérément de pouvoir signer au FC Nantes et de quitter l'OGC Nice. Une condition pour y parvenir : que le club azuréen déniche son successeur au préalable.

Un attaquant est notamment visé : Terem Moffi, le buteur du FC Lorient. Ce dernier, également annoncé à West Ham, serait en réalité toujours dans l'attente, le dossier s'étant paraît-il refroidi. Nice pourrait donc revenir à la charge et s'offrir les services de Moffi. Pour le plus grand bonheur de Delort et des supporters nantais.