FC Nantes, OGC Nice – Mercato : Jorge Sampaoli menace le dossier Delort chez les Canaris !

Chaque mardi, les journalistes suiveurs du FC Nantes à Ouest-France, Presse-Océan et Hit West se réunissent à l'occasion du podcast « Sans contrôle ». Forcément, le dernier numéro a longuement traité du Mercato des Canaris … Et notamment du dossier Andy Delort (OGC Nice), toujours paralysé par le Gym malgré la volonté de l'attaquant de 31 ans de rejoindre le FCN.

Si le dossier pourrait se décanter du côté des Aiglons avec la signature de l'international marocain Youssef En-Nesyri (FC Séville), un nouvel élément perturbateur est susceptible de miner le dossier Delort : Jorge Sampaoli. En poste en Andalousie, l'ancien coach de l'OM souhaiterait en effet récupérer Andy Delort s'il perd En-Nesyri. L'Argentin voulait déjà le Sétois lorsqu'il était à Marseille.

Delort, dernier dossier chaud du Mercato nantais ?

Si pour l'heure Andy Delort ne veut pas entendre parler d'une autre destination que Nantes, sa réaction sera-t-elle la même en cas d'offre officielle du FC Séville ? Difficile à dire. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'après l'arrivée de João Victor (Benfica), le dossier Delort clôturera le Mercato des Canaris. En effet, la piste Musa Al-Tamari (OH Louvain) est officiellement morte selon les journalistes de « Sans contrôle ». S'il voulait rejoindre Nantes à six mois de la fin de son contrat, le Jordanien a finalement pris la décision de finir la saison (et son contrat) en Belgique avant de s'envoler vers une autre destination. On parle du Panathinaïkos et de Kisampasa pour lui cet été...