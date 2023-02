FC Nantes, OGC Nice - Mercato : Kombouaré attend toujours le meilleur Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La bataille a fait rage cet hiver pour Andy Delort. Pendant des semaines, l’attaquant de 31 ans a attendu le feu vert de l’OGC Nice pour être transféré au FC Nantes. Si le dossier a finalement été conclu entre gens intelligents, l’intéressé met un peu plus de temps que prévu pour s’adapter.

Delort monte ainsi crescendo au niveau de son temps de jeu (12, 15 puis 27 minutes) mais cela n’en fait pour l’instant pas un titulaire en puissance avant de recevoir le FC Lorient à la Beaujoire (17h05).

« J’échange avec lui, il se sent de plus en plus prêt, assure le coach du FC Nantes dans L’Équipe. Après, ce qui est important, c’est que physiquement il continue à progresser et que l’équipe gagne. Si on est performants avec lui et lui efficace, on aura tout gagné. »