FC Nantes, OGC Nice - Mercato : Kombouaré reprend espoir pour Delort !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il reste huit jours d’ici à la clôture du mercato hivernal et le dossier Andy Delort est toujours ouvert. Aux dernières nouvelles, l’attaquant de l’OGC Nice entend toujours forcer son départ et a séché l’entraînement des Aiglons vendredi dernier pour se maintenir en forme du côté de la capitale. Le FC Nantes reste optimisme dans ce dossier.

« Du coté du FC Nantes, confiance toujours pour Delort, mais on écarte pas que ça traine encore un peu », a affirmé l’insider Emmanuel Merceron sur son compte Twitter ce dimanche. En parallèle, Loïc Féry a donné des nouvelles de Terem Moffi... directement lié à l’avenir de Delort.

« Avec l’attractivité du projet sportif et le discours convaincant du coach (Régis Le Bris), nous pouvons essayer de retenir nos talents, comme nous l’avons souvent fait ces dernières années quand c’était possible, et comme nous le faisons actuellement pour tenter de limiter à un seul départ majeur sur l’hiver », a déclaré le président du FC Lorient dans un communiqué.