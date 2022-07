FC Nantes, OGC Nice – Mercato : les dossiers Guessand et Simon ne sont pas liés !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Comme révélé par L'Equipe plus tôt dans la journée, le FC Nantes est tout proche de finaliser le prêt sans option d'achat du jeune attaquant de l'OGC Nice Evann Guessand (21 ans). Une piste censée remplacer Willem Geubbels ou Osman Bukari en qualité de joueur de complément chez les Canaris en attendant de récupérer un plus gros morceau pour la succession de Randal Kolo Muani.

Sur ce dossier, le FC Nantes et l'OGC Nice se seraient entendus sur les conditions et il ne manquerait plus que l'aval de l'ancien joueur du Lausanne Sport (également courtisé par l'ASSE) pour finaliser.

Simon veut toujours quitter Nantes mais Guessand n'est pas une compensation

Bien que cette négociation marque un rapprochement significatif entre Canaris et Aiglons, il ne faut cependant y voir « aucun lien » avec l'intérêt marqué du Gym pour Moses Simon selon le journaliste de Hit West Simon Reungoat.

Absent du stade de FC Nantes à la Baule, le Nigérian fait partie des joueurs souhaitant quitter la Cité des Ducs cet été. Pour Simon, la direction ligérienne attend toutefois une grosse indemnité de transfert (15 M€ au moins) qui freine considérablement Ineos et Nice...