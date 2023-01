FC Nantes, OGC Nice - Mercato : rebondissement de taille dans le dossier Delort !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Où s’arrêtera la chassé-croisé entre Andy Delort et Terem Moffi ? Identifié par les dirigeants de l’OGC Nice comme le successeur du premier cité, l’attaquant du FC Lorient n’est toujours pas un Aiglon.

Et pour cause : Loïc Féry a rappelé hier soir avant la victoire contre le Stade Rennais (2-1) au micro de Prime Video que « Terem est un joueur du FC Lorient. » Mais le deuxième meilleur buteur de L1 (12 réalisations) n’était pas présent au Moustoir alors qu’il avait été convoqué la veille dans un groupe de vingt et un joueurs...