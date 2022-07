FC Nantes, OGC Nice – Mercato : Simon déclare la guerre aux Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Waldemar Kita et son fils Franck, respectivement président et directeur général délégué du FC Nantes, commencent à taper sur les nerfs de Moses Simon. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Canaris, l’ailier a trouvé un accord avec l’OGC Nice pour un transfert cet été mais les Kita, continuent de s’y opposer en ayant refusé une deuxième offre du Gym.

Le mensonge des Kita agace Simon

Un salaire qui explose, le confort de la Côte d’Azur, et de plus grandes ambitions sportives, Moses Simon s’est bien décidé à filer vers Nice, profitant du bon de sortie que lui avait accordé le FC Nantes. Problème, ses dirigeants s’opposent maintenant à un transfert. Simon le vit comme une trahison d’après Emmanuel Merceron, insider nantais, et l’attaquant a décidé de partir au bras de fer avec le père et le fils Kita pour rejoindre les Aiglons.

L’international nigérian est très agacé du comportement de Franck et Waldemar Kita, la guerre est déclarée à Nantes.

Les Kita n'ont pas toujours respecté leurs promesses avec Moses. Il est échaudé. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 30, 2022

Pour résumer Le FCNantes continue de s'opposer au transfert de Moses Simon en refusant une deuxième offre de l'OGC Nice alors que Waldemar et Franck Kita ont accordé un bon de sortie au joueur. La situation énerve l'ailier qui a très envie de rejoindre le Gym.

Yann Noailles

Rédacteur

