FC Nantes, LOSC, OGC Nice - Mercato : les trois clubs s’arrachent un ex de Ligue 1

Il arrive parfois que plusieurs clubs de Ligue 1 se disputent les mêmes éléments. Et c'est justement ce qu'il se passe au sujet d'un ex de notre championnat, Almamy Touré, Malien passé par l'AS Monaco et qui a récemment tapé dans l’œil de plusieurs formations de l'élite selon l'insider et ancien scout de Dijon, Mohamed Bezzouaoui.

Lorient a fait une offre, Nice et Nantes très chauds

En cause, on l'imagine, le fait qu'il soit libre de tout contrat depuis son départ de l'Eintracht Francfort. Lorient, qui aurait fait une offre, Nantes, Nice et le LOSC seraient sur le dossier. Même si, depuis, l'insider en question a précisé que le club du Nord s'était retiré de la course car en recherche d'un axial droit.

A suivre.

🇲🇱 Almamy Toure, l’ancien monégasque et de Francfort, est libre de tout contrat. 🔥

Il veut rebondir en L1. 🇫🇷

FC Lorient a fait une proposition de 90K Brut mensuel, refusé par le joueur qui en veut 110/120k.

Nice, Lille et Nantes sont très intéressés. Discussions en cours… ⌛️ pic.twitter.com/1oYxvom2ci — Mohamed (@MohaBezzouaoui) August 14, 2023

