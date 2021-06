FC Nantes, OL, ASSE, LOSC - Mercato : Kolo Muani se rebelle, Kita prend une décision radicale !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le FC Nantes cherche à vendre Randal Kolo Muani (22 ans) afin de tirer quelques millions d'euros de sa dernière année de contrat, il ne signera pas n'importe où cet été. Refusant de rejoindre l'OL et Watford, l’attaquant des Espoirs privilégie la Bundesliga et plus particulièrement l'Eintracht Francfort, qui ne dépensera pas plus de 5 M€ pour le transfert. Face à cette solution figée, « RKM » envisage un scénario extrême.

Comme déjà évoqué hier soir, le buteur des Canaris envisage de faire une deuxième et dernière saison au FC Nantes pour y terminer son contrat et être libre de signer où il veut par la suite. Par ailleurs, Kolo Muani a eu l'accord d'Antoine Kombouaré pour disputer les JO de Tokyo avec l'équipe de France (22 juillet – 8 août) et figure dans la liste des 18 Bleus (+ 4 réservistes).

Mohamed Toubache-Ter, qui a dévoilé l’information, a ajouté une précision d’importance : Nantes en désire 12 M€ et non plus 10 maintenant. » Pour rappel, bien avant d'hausser ce tarif, Waldemar Kita avait lancé une pique à son joueur dans L'Équipe avant la fin de la saison, ce qui n'a pas forcément donné envie aux prétendants de se bousculer au portillon.

