FC Nantes, OL, LOSC, ASSE - Mercato : coup de théâtre pour Kolo Muani !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La situation de Randal Kolo Muani a tout de la bombe à retardement au FC Nantes. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant des Canaris est très courtisé au mercato après une saison des plus honorables en L1. Tour à tour, l’ASSE, le LOSC mais surtout l’OL ont manifesté leur intérêt pour Kolo Muani en France.

À l’étranger, l’intéressé a refusé Watford et Southampton et aimerait évoluer en Bundesliga, où Francfort a sa préférence. Selon L’Équipe, le cinquième du dernier championnat d’Allemagne a transmis il y a quelques semaines une première offre à 5 millions d’euros, repoussée par le FC Nantes.

Kolo Muani, sans offre et partant en janvier 2022 ?

« Il pourrait en formuler une nouvelle dans les prochains jours mais n’oublie pas de rappeler que sa patience a des limites, peut-on lire dans le quotidien sportif. Francfort est toujours intéressé mais il n’en fait plus forcément une priorité absolue. À l’arrivée, il est possible que Kolo Muani effectue sa dernière année de contrat à Nantes et s’engage, libre, dès janvier 2022, vers la destination de son choix. Le FCN perdrait quelques millions d’euros dans l’affaire. »

À noter que pour Mohamed Toubache-Ter : « Il y a zéro offre de Francfort pour Randal Kolo Muani ! Francfort est trop intelligent pr tomber ds le piège du directeur sportif nantais. » Dossier vraiment explosif...

Y’a zéro offre de Francfort pr Randal Kolo Muani !!



Francfort est trop intelligent pr tomber ds le piège du DS nantais. #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 19, 2021