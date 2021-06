FC Nantes, OL, LOSC - Mercato : un club anglais fait irruption pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après la belle saison qu'il vient de réaliser (9 buts, 8 passes décisives), Randal Kolo Muani ne va pas rester au FC Nantes. Surtout que Waldemar Kita n'a rien trouvé de mieux que de le dénigrer en expliquant qu'un buteur devait marquer au moins 15 fois par saison. Courtisé en France par l'OL et le LOSC, le natif de Bondy est annoncé très proche de l'Eintracht Francfort depuis plusieurs mois.

Mais, surprise, les Allemands ne seraient plus très chauds pour verser les 10 M€ attendus par les Canaris ! Et surtout, une piste très alléchante vient s'ajouter aux autres avec Southampton ! Le club du sud de l'Angleterre, spécialisé dans la mise en valeur de jeunes joueurs, serait prêt à signer le chèque attendu par Kita. Et la Premier League a un attrait supérieur à la Bundesliga pour n'importe quel jeune…

💰NEW | Southampton have learnt of the fee needed to sign reported transfer target Randal Kolo Muani.

Could be a great buy at this price ✍️⬇️ #SaintsFC https://t.co/ZN3SoI7fWK