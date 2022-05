FC Nantes, OL - Mercato : la réponse de Ludovic Blas à l'intérêt de Lyon

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Auteur d'une grosse saison avec le FC Nantes, Ludovic Blas (24 ans) devrait quitter les Canaris cet été à deux ans de la fin de son contrat chez les Jaune et Vert. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques ce jeudi et disponible sur notre shop, le Martiniquais a répondu à l'intérêt de l'OL.

« C’est intéressant de savoir que ces clubs-là… (il s’arrête). Après, on ne sait pas vraiment. Les « on dit », il y en a énormément… Il n’y a pas de fumée sans feu, mais le seul truc qui est bien, c’est que ça fait plaisir. Ça veut dire que tu n’es pas mauvais, que tu réalises une bonne saison et que tu confirmes », a expliqué l'ancien Guingampais.

« C'est vrai que 20 M€, c'est beaucoup je trouve... »

Invité à commenter le prix fixé par le FCN (20 M€) le concernant, Ludovic Blas a donné dans le politiquement correct : « Ça veut dire que pour eux, j’ai de la valeur. On sait comment c’est, ce n’est que du business, ils veulent faire leur bénéfice. Après, c’est vrai que 20 millions, c’est beaucoup je trouve. Je ne sais pas comment ils font leurs estimations. Je te dirai ça quand j’aurai décidé de partir, je te dirai si c’est beaucoup ou pas », a-t-il souri en conclusion...

Alexandre Corboz

Rédacteur