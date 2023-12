FC Nantes, OL - Mercato : le LOSC, l’OGC Nice et d’autres dynamitent le dossier Moses Simon !

Moses Simon sera très courtisé au mercato. En fin de contrat au FC Nantes en juin prochain, l’ailier nigérian n’a pas encore dit non à une prolongation mais il a déjà une foule de courtisans prêts à passer à l’action pour le recruter à l’été 2024.

Après l’OL, Fabrizio Romano affirme ainsi que le LOSC et l’OGC Nice ont posé leurs jalons dans ce dossier complexe. Plusieurs clubs saoudiens ont également demandé quelles seraient les conditions potentielles d’un accord pour le joueur de 28 ans.

🇳🇬 Moses Simon, one to watch in 2024 as he's out of contract in June. Not only OL as per @foomercato; understand also OGC Nice and Lille are interested in the Nigerian player.



Saudi clubs have also asked for potential conditions of the deal. pic.twitter.com/ZbWnLYD5wI